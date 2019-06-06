Парубий спрогнозировал, когда ВР примет Избирательный кодекс

КИЕВ. 6 июня. УНН. Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент. Об этом сообщил глава Парламента Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019, перед внеочередными выборами в парламент", - отметил Парубий.

По его словам, рассмотрение документа займет 2-3 пленарные недели.

"Думаю, что рассмотрение документа займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочие даты для возможного голосования ", - отметил Парубий.

Напомним, 6 июня на пленарной дня народные депутаты рассмотрели 134 поправки к проекту Избирательного кодекса. Отметим, что в Избирательный кодекс подано около 4,5 тыс. поправок.