Бекиров почти 12 часов ждал заседание без еды и медицинской помощи - адвокат

КИЕВ. 7 июня. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя вынес отдельное постановление относительно ненадлежащего поведения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с крымскотатарским активистом Эдемом Бекировым, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Судья Антон Цикуренко направил постановление в прокуратуру для проверки и реагирования на то, что Бекиров более 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у Бекирова сахарный диабет и по рекомендации врача, он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть очень печальными, вплоть до диабетической комы”, — рассказал адвокат Алексей Ладен.

По этому поводу суд допросил начальника конвоя. Сотрудник ФСИН пояснил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен, “потому что возить недалеко”, а по внутренним приказом конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией.

“Также мы ходатайствовали о вызове скорой помощи. В ответ судья спросил Бекирова, нужна ли ему медицинская помощь. Но поскольку мой подзащитный ранее заявил, что намерен бойкотировать судебные заседания и не будет отвечать ни на какие вопросы, в скорой помощи судья ему отказал”, — добавил Ладен.

Напомним, 6 июня суд в Симферополе еще на 2 месяца продлил арест Эдема Бекиров. Он будет находиться в СИЗО до 12 августа.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.