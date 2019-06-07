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Из-за злоупотребления правом вето - будет трудно восстановить репутацию СБ ООН — Ельченко

Из-за злоупотребления правом вето - будет трудно восстановить репутацию СБ ООН — Ельченко

Владимир Ельченко

КИЕВ. 7 июня. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что сейчас, из-за злоупотребления правом "вето" в Совете Безопасности ООН репутация организации "запятнана до предела". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный микроблог Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

“Украина разочарована продолжением практики отдельного члена (России — ред.) Совета Безопасности ООН по манипулированию и введении в заблуждение Совбеза с целью сокрытия его военной агрессии против Украины и вмешательство во внутренние дела. Использование „вето“ остается одним из самых проблемных вопросов. К сожалению, неоднократное злоупотребление „вето“ запятнало репутацию Совбеза ООН до предела, когда уже трудно восстановить”, — говорится в сообщении.

Ельченко добавил, что уверен в том, что “член Совета Безопасности ООН не прибегать к ”вето“, а также воздерживаться от голосования, когда он является участником конфликта, рассматривается Совбезом”.

Ранее УНН сообщал, Украина снова призвала ООН лишить Россию права вето.

Напомним, выступая на заседании ООН 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в вопросах Украины.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Совбез, право вето, Владимир Ельченко
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