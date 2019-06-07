Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп во время встречи в Нормандии, в четверг 6 июня, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated press.

После официальной части празднования годовщины операции "Оверлорд" американский и французский лидеры провели переговоры, которые длились 2 часа.

Издание отмечает, что в повестке дня были предусмотрены темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украины.

В частности, добавляется, что Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они раньше не достигли согласия, включая Иран, торговлю и изменения в климате.

Отмечается, что Трамп уменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон. В свою очередь, Зеленский поблагодарил Президента США за приглашение.