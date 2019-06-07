Следователи Польши отвергают версию российских СМИ о причинах Смоленской авиакатастрофы

КИЕВ. 7 июня. УНН. Прокуратура Польши называет заявление российского издания ТАСС, в которой говорится о том, что польские следователи признали ошибку экипажа причиной Смоленской катастрофы - ложным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

На прошлой неделе прокуратура Польши осуществила процессуальные действия, которые предусматривали обзор обломков Ту-154М, находящихся в ангаре на военном аэродроме "Смоленск-Северный".

После этого, российское агентство ТАСС написало новость, что представители Следственного Комитета Российской Федерации (СК РФ) совместно с польскими коллегами провели экспертизу фрагментов самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качинского, погибшего под Смоленском в 2010 году во время авиакатастрофы.

ТАСС написали следующее: "Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, материалы расследования свидетельствуют об ошибке экипажа".

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Польский прокурор Ева Бялик заявила, что следователи польского правоохранительного ведомства посетили Смоленск в мае, чтобы исследовать обломки. Прокурор сообщила, что на основе этих действий нельзя сделать вывод, что виновным были пилоты.

"Обзор не был завершен. Прокуроры должны снова отправиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия", - заявила Бялик.

По словам польского прокурора, следователи Польше во время поездки не общались ни с журналистами, ни с российскими следователями.

В среду СК РФ разместил у себя на сайте новость, в которой говорилось следующее: "При этом российское следствие не сомневается в обстоятельствах авиакатастрофы. Все собранные материалы свидетельствуют безоговорочно о неправильных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".

Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.