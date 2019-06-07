В Международном суде ООН сегодня последние слушание по иску Украины против РФ

КИЕВ. 4 июня. УНН. В пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представит контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях, передает корреспондент УНН.

Так, в Международном суде ООН с 3 июня проходят устные слушания по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Стороны выразили свои позиции в первые дни - 3 и 4 июня.

Возглавляет украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Украине помогают юристы Марне Чик, Джонатан Гимблет и Дэвид Зайонтс, а также известные профессора, среди которых Жан-Марк Тювенин, Гарольд Коу.

Международный суд ООН по итогам слушаний будет принимать решение. Перед судом стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения иска, и адвокаты Украины ранее представили четкие аргументы, дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом.

Ожидается, что решение по юрисдикции будет принято до конца года.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Напомним, в июне 2018 Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.



