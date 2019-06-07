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Цена на газ может снизиться - Минэнергоугля

Цена на газ может снизиться - Минэнергоугля

КИЕВ. 7 июня. УНН. Цена на газ может снизиться на 800 грн, если "Нафтогаз" будет выполнять определенные правительством индикаторы при поставке газа населению. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"НАК "Нафтогаз Украины" довольно странная компания, от которой мы не можем получить информацию по поставкам газа и иной хозяйственной деятельности. На заседании Кабинета министров мы сделали изменения в 293 Постановление и поставили соответствующие индикаторы, по которым НАК "Нафтогаз Украины" должна реализовать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения примерно на 700-800 грн", - отметил Насалик.

Напомним, в "Нафтогазе" отреагировали на поручение Кабмина снизить цену на газ.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, цены, Минэнергоугля
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