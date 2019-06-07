Новости: Политика
Пятница, 7 июня 2019, 11:25 • Анжелика Зенова • 6405
В Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи
КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на июнь в Украине зарегистрировано 425 проектов международной технической помощи. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"В целом, по состоянию на июнь, Минэкономразвития зарегистрировало 425 действующих проектов международной технической помощи общей сметой 5,7 млрд долларов в состоянии реализации", - отметил Кубив.
Среди стран, реализующих эти проекты, Кубив назвал США - 93 проекта, ЕС - 171 проект, Германию - 33 проекта, Канаду - 12, Швейцарию - 10.
Напомним, Япония выделила около 50 млн долларов помощи людям на востоке Украины.
Источник: УНН