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Сытник прокомментировал решение КСУ относительно полномочий НАБУ

Сытник прокомментировал решение КСУ относительно полномочий НАБУ

Артем Сытник

КИЕВ. 7 июня. УНН. Решение Конституционного суда Украины о лишении Национального антикоррупционного бюро полномочия признавать сделки недействительными может оказаться фатальным для эффективной работы антикоррупционных органов. Об этом в видеокомментарии сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Позавчерашнее решение Конституционного Суда может оказаться фатальным для эффективной работы антикоррупционных органов. Ведь мы теряем инструмент, позволяющий быстро реагировать на устранение коррупционных схем и ликвидировать последствия, вызванные в (результате - ред.) коррупционных преступлений", - сказал Сытник.

По его словам, за период работы НАБУ всего было аннулировано 97 сделок на общую сумму более 6 миллиардов гривен.

"Часть этих средств уже была возвращена, для остальной части созданы предпосылки для их возвращения. Поэтому эти цифры ярко говорят о том, какой эффективный инструмент мы теряем после решения Конституционного суда Украины", - отметил Сытник.

Также он заявил, что сама мотивация судебного решения с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики.

Напомним, Конституционный суд Украины узаконил закупку государственных предприятий по завышенным ценам и ограничил полномочия НАБУ.

Источник: УНН
Теги: КСУ, НАБУ, Артем Сытник
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