Американский дипломат ответил, удасться ли Зеленскому найти общий язик с Трампом

КИЇВ. 7 червня. УНН. Найти общий язык с президентом США дональдом Трампом – задача не из лёгких, её исполнение будет во многом зависить от конкретних политических решений украинского Президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью "Новому Времени" рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пфайфер, передаёт УНН.

Так, на вопрос журналиста о том, сможет ли Зеленский найти общий язык с Трампом, дипломат не стал давать прямой ответ.

"Общий язык с Трампом – непростая задача. В любом случае, США будут работать с легитимно избранным украинским президентом. Многое будет зависеть от конкретных политических решений Зеленского", - отметил он.

Бывший посол также сообщил, что Америка была очень удивлена тем, как быстро Зеленский превратился из актёра в политического лидера.

"Для большинства американцев Зеленский – загадка. Люди пытаются понять, чего от него ожидать в плане внешней политики, борьбы с коррупцией", - пояснил Пфайфер.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на Тизенгаузена появилась информация о том, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться после саммита стран "Большой двадцатки" (G20), запланированного на 28-29 июня. При этом, сам Тизенгаузен в СМИ назывался внештатным советником Зеленского.

Администрация Президента Украины в ответ заявила, что Борис Тизенгаузен, который назвал возможную дату встречи президентов Украины и США, не является советником украинского Главы государства, а потому советует относиться к распространенной информации как к фейковой.