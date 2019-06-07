В правительстве пообещали до следующей недели выплатить шахтерам около 300 млн грн

КИЕВ. 7 июня. УНН. В правительстве пообещали до следующей недели выплатить зарплаты шахтерам в размере около 300 млн грн. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время Часа вопросов к правительству, передает УНН.

Так, отвечая на вопросы народных депутатов, когда шахтеры получат выделенные правительством 295 млн грн на счета, вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отметил, что цены, энергоэффективность и ситуация на рынке зависят от модернизации шахт.

"В Украине на подконтрольной территории по состоянию на 01.01.2019 года запасы угля эксплуатируют 33 шахты общей производственной мощностью 11,7 млн тонн. Шахтный фонд в области крайне устарел. Износ основных фондов на 01.01.2019 года составляет 61%. В подчинении Минэнергоугля есть только одна шахта, это 3%, которая работает менее 30 лет с начала угледобычи. Срок эксплуатации шести шахт - это 18,2% - составляет от 30 до 50 лет. 15 шахт, а это 45,5%, имеют срок эксплуатации 50-70 лет, а 11 шахт (30,4%) - более 70 лет", - сообщил Кубив.

Он добавил, что государственный сектор угольной отрасли находится в критическом состоянии. По его словам, начиная с 2013 года, финансирование технического перевооружения отрасли не проводилось.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что за 5 лет в модернизацию не было вложено ни копейки. По его словам, средства, которые были запланированы на модернизацию шахт в Донбассе, в частности Лисичанска и "Южнодонбасской третьей", направят на зарплаты.

"Поэтому эти 295 миллионов гривен, принятые в Кабмине, они сейчас проходят согласование в Министерстве финансов и, или сегодня, или в понедельник, они будут направлены шахтерским коллективам", - сообщил Насалик.

Напомним, в СНБО пообещали выплатить задолженность шахтерам в сжатые сроки.