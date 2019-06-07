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Дело о пропаже оборудования из ситуационной комнаты в АП "физически" еще не в ГБР

Дело о пропаже оборудования из ситуационной комнаты в АП "физически" еще не в ГБР

КИЕВ. 7 июня. УНН. Дело относительно пропажи оборудования из ситуационной комнаты в Администрации Президента "физически не пришло" в Государственное бюро расследований. Об этом сказала в интервью изданию "Фокус" первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос журналиста о том, начало ли уже Бюро расследование относительно пропажи оборудования из ситуационной комнаты в Администрации Президента, Варченко отметила, что "это расследование начало Киевское теруправление".

"Сейчас его передали нам в Центральный аппарат. Но физически оно еще к нам не пришло, мы ждем", - отметила она.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.

После этого пресс-секретарь пятого Президента Украины Святослав Цеголко заявил, что техника с ситуационной комнаты Президента Украины была арендована на средства Порошенко, а сейчас ее вернули арендодателю.

В ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Позже в ГБР вызвали на допрос пресс-секретаря пятого президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко в рамках этого расследования.

Источник: УНН
Теги: АП, ГБР
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