Епифаний хочет ввести встречи с ветеранами в Михайловском соборе

КИЕВ. 7 июня. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний предложил ввести встречи с ветеранами на территории Михайловского собора в Киеве. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время рабочей встречи с Епифанием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"Блаженнейший митрополит выступил с инициативой ввести встречи с ветеранами на территории Михайловского Златоверхого собора", - сообщила Ирина Фриз и добавила, что получила благословение от Блаженнейшего Митрополита Епифания на сотрудничество и поддержку проектной деятельности Министерства по делам ветеранов Украины.

По ее словам, Епифаний заверил в полной поддержке Церковью деятельности Министерства по ветеранам, в частности, в сфере психологической реабилитации и адаптации к мирной жизни, а также отметил важность сотрудничества в этом направлении.

Напомним, ранее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выступил за создание в Украине Национального пантеона героев.