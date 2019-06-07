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Украинская армия в состоянии отразить полномасштабное нападение РФ - дипломат

Украинская армия в состоянии отразить полномасштабное нападение РФ - дипломат

Стивен Пайфер

КИЕВ. 7 июня. УНН. В случае возможного полномасштабного нападения со стороны Российской Федерации, украинская армия способна будет отразить атаку. Об этом в интервью "Новому времени" рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передаёт УНН.

"Надо различать Донбасс и Крым. Крым – это долгосрочная проблема. Что касается Донбасса, то, думаю, полномасштабное нападение России маловероятно, даже если она собрала войска у границы с Донецкой и Луганской областями. Дело в том, что украинская армия, если сравнить с 2014-м, стала намного сильне и способна отразить возможную российскую атаку", - сказал Пайфер.

По его мнению, в то же время, в самой России эскалация конфликта вряд ли будет популярна, ведь она привела бы к новым санкциям Запада.

"Так что россияне не нападут, мне кажется", - добавил дипломат.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что российские военные силы продолжают увеличивать количество вблизи границ с Украиной.

Напомним, Украина в ОБСЕ инициирует совещание о доступе к территориям вдоль границы с РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, атака
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