Украинская армия в состоянии отразить полномасштабное нападение РФ - дипломат

КИЕВ. 7 июня. УНН. В случае возможного полномасштабного нападения со стороны Российской Федерации, украинская армия способна будет отразить атаку. Об этом в интервью "Новому времени" рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передаёт УНН.

"Надо различать Донбасс и Крым. Крым – это долгосрочная проблема. Что касается Донбасса, то, думаю, полномасштабное нападение России маловероятно, даже если она собрала войска у границы с Донецкой и Луганской областями. Дело в том, что украинская армия, если сравнить с 2014-м, стала намного сильне и способна отразить возможную российскую атаку", - сказал Пайфер.

По его мнению, в то же время, в самой России эскалация конфликта вряд ли будет популярна, ведь она привела бы к новым санкциям Запада.

"Так что россияне не нападут, мне кажется", - добавил дипломат.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что российские военные силы продолжают увеличивать количество вблизи границ с Украиной.

Напомним, Украина в ОБСЕ инициирует совещание о доступе к территориям вдоль границы с РФ.