Нардепам не до животных: из-за кого провалился законопроект

КИЕВ. 7 июня. УНН. Вчера, 6 июня, Верховная Рада Украины должна была рассмотреть в первом чтении проект закона об идентификации и регистрации животных, передает УНН со ссылкой на данные ВР.

Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

Инициаторы проекта ЗУ хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе.

Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно. Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.

Законопроект был зарегистрирован почти год назад, в августе 2018 года. С тех пор Рада не раз откладывала его рассмотрение.

А рейтинговое голосование за документ, что состоялось 6 июня, было провалено из-за отсутствия многих депутатов.

Так, во время голосования за законопроект отсутствовали:

25 нардепов от фракции партии "Блок Петра Порошенка",

13 от фракции политпартии "Народный фронт",

9 от фракции политпартии "Оппозиционный блок",

8 от фракции политпартии "Обьединение Самопомич",

6 от группы "Партии "Видродження",

4 от фракции Радикальной партии Олега Ляшко,

8 от фракции политпартии "Всеукраинское обьединение Батькивщина",

6 от группы "Воля народа",

19 внефракционных депутатов.

Документ поддержали всего 147 нардепов из 226 необходимых.

При этом в партии Ляшко, помимо отсутствующих в зале, были и такие, кто не голосовал за законопроект об идентификации животных, а это: Лозовой, Шухевич, Силантьев, Чижмарь.

Хотя именно животные – традиционный "конек" Ляшко во время избирательных кампаний. Один из последних его политических роликов – не исключение, там демонстрируются идентифицированные животные, которых в Украине крайне мало из-за отсутствия регулирующего законодательства.

Ранее УНН сообщал, что в Украине зарегистрировано всего около 4 млн голов скота. При этом нет регистрации диких животных.