КИЕВ. 7 июня. УНН. В Украине создадут платформу е-ветеран. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время брифинга перед проведением прямой телефонной линии Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"В Черкасской области Министерство по делам ветеранов начало пилотный проект, направленный на реабилитацию ветеранов и членов их семей, так называемую психосоциальную реабилитацию. Мы запустили по области анкетирование, которое будет давать исчерпывающую информацию о ветеранах об образовании, наличии работы, желании сменить профессию, владении знаниями или навыками, удовлетворением или неудовлетворением программами государства, направленных на улучшение жизни ветеранов", - рассказала Фриз.

По ее словам, результаты этого проекта позволяют сделать вывод, есть ли необходимость реализовать этот проект в рамках всей Украины.

"То анкетирование, которое проводится в Черкасской области, фактически должно лечь в создание Единого государственного реестра, который будет фундаментом для создания в будущем платформы Е-ветеран", - добавила Фриз.

Как сообщал УНН, в Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов.