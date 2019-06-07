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Зеленский обсудил с главой ВАКС проблему размещения суда

Зеленский обсудил с главой ВАКС проблему размещения суда

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Верховного Суда Валентиной Данишевской и главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Еленой Танасевич. Во время разговора стороны обсудили проблемы размещения Антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - заявил Глава государства во время встречи.

Участники диалога обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

"Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, помещения суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами", - отметили в АП.

В 2018 году Кабинет Министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

По словам Елены Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Как сообщили в пресс-службе Президента, для решения проблемы с размещением суда по поручению Главы государства найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Также Президент отметил готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

Ранее УНН ообщал, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя.

Источник: УНН
Теги: суд, Администрация президента, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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