В Международном суде ООН подвели итоги слушаний "Украина против России"

КИЕВ. 7 июня. УНН. Международный суд ООН приступил к рассмотрению относительно возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в распространенном Международным судом ООН заявлении для прессы, которое УНН имеет в распоряжении.

"Публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) были завершены сегодня. Суд теперь приступит к рассмотрению", - говорится в заявлении.

В документе указано, что решение Суда по предварительным возражениям будет вынесено на открытое заседание, дата которого будет объявлена в надлежащее время.

В суде также сообщили, что в конце слушаний агенты обеих сторон представили суду свои требования.

Так, Российская Федерация просит суд объявить, что тот не обладает юрисдикцией в отношении исков, выдвинутых против Российской Федерации Украиной заявлением от 16 января 2017 года и/или что требования Украины являются неприемлемыми.

Украина в свою очередь просит суд отклонить предварительные возражения, представленные Российской Федерацией от 12 сентября 2018 года. Кроме того, Украина просит признать и объявить, что суд обладает юрисдикцией для рассмотрения претензий в заявке, поданной Украиной от 16 января 2017 года, и что эти претензии являются приемлемыми, а так же приступить к рассмотрению этих претензий по существу.

В качестве альтернативы украинская сторона просит вынести решение и заявить в соответствии с положениями Регламента суда о том, что возражения, представленные Российской Федерацией, не носят исключительно предварительный характер.

Напомним, ранее в МИД Украины подвели итоги сегодняшних слушаний в суде ООН.