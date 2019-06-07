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Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Владимир Путин

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил, что решил не поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины из-за его недружественной риторики, передаёт УНН, ссылаясь на "Ведомости".

“Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать”, — сказал Путин.

Российский президент выразил надежду на то, что когда-нибудь познакомится с украинским коллегой.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече с Зеленским без предварительных условий, Путин заявил: “А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал”.

Как сообщал УНН, Путин, выступая на форуме, назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что не отказывался от контактов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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