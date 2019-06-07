США намерены выслать всех турецких летчиков, которые учатся на F-35

КИЕВ. 7 июня. УНН. Турецкие летчики, которые проходят обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35, должны покинуть США не позднее 31 июля. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на и.о. министра обороны США Патрика Шанахана, передает УНН.

По данным журнала, Шанахан направил письмо министру национальной обороны Турции Хулуси АКАР, в котором сообщил, что к 31 июля на командировки предписания 42 летчиков, которые учатся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен.

США также отказались принять 34 летчика из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году.

"Обучение не произойдет, потому что мы прекращаем участие Турции в программе F-35", - цитирует журнал отрывок письма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полет F-35A показали из кабины

Напомним, приостановления обучения турецких летчиков вызвано решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала в США до настоящего времени 30 самолетов F-35 из возможных 100.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способна нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания участвуют восемь стран.