Страны G7 приветствовали решение КСУ о неконституционности е-декларирования активистов

КИЕВ. 8 июня. УНН. Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционным внедрения е-декларирования для антикоррупционных активистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter французского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в заявлении послов.

В частности, раньше КСУ обнародовал решение о неконституционности е-декларирования активистов

Напомним, ранее омбудсмен поздравила решение КСУ о неконституционности е-декларирования для активистов.

Напомним, в конце марта 2017 бывший президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", в соответствии с которыми члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать е-декларации.