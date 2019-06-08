США расширили список санкций против Ирана

КИЕВ. 8 июня. УНН. Американское правительство расширило список организаций в энергетическом секторе Ирана, в отношении которых действуют односторонние санкции. Об этом объявило в пятницу Министерство финансов США, передает УНН.

Под санкции попала компания Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC), а также более 30 ее дочерних предприятий и филиалов. По данным американских властей, на долю PGPIC приходится 40% от общего объема нефтехимического производства в Иране.

"Вводя санкции в отношении сети, мы намерены лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, оказывает поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Ранее Минфин США неоднократно вводил санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных, по мнению американской администрации, с деятельностью КСИР. Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из Общего всеобъемлющего плана действий - соглашения, которое было заключено в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

В частности, Минфин США расширил санкции против России.