Экс-премьер Канады готов помочь с освобождением граждан страны, задержанных в Китае

КИЕВ. 8 июня. УНН. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003 годы) готов поехать в Китай, чтобы попытаться наладить испорченные отношения между Оттавой и Пекином, и вернуть домой двух задержанных в КНР канадцев. Об этом в пятницу телеканала CBC сообщил его представитель Брюс Хартли, передает УНН.

“Если премьер-министр (Канады Джастин Трюдо) попросит Кретьена, то он готов отправиться в Китай, чтобы послужить Канаде в это непростое время, помочь нашим фермерам и вернуть двух (задержанных в КНР) канадцев домой”, — сказал он.

Напомним, в декабре 2018 года, между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, позволив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

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Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО “Международная кризисная группа” Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спейвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Коврига и Спейвор были отправлены под арест.