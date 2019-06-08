Военные имеют разрешение на огонь в ответ на обстрелы боевиков - Генштаб

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинские военнослужащие имеют разрешение открывать огонь на обстрелы и агрессию со стороны боевиков. Об этом во время брифинга заявил заместитель главнокомандующего ООС, руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь, информирует УНН.

"Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ООС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.

Как сообщал УНН, в Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

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