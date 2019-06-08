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Посольство США в Украине отреагировало на приговоры в деле Гандзюк

Посольство США в Украине отреагировало на приговоры в деле Гандзюк

КИЕВ. 8 июня. УНН. В посольстве США заявили, что надеются на привлечение к ответственности всех причастных к убийству советницы городского головы Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, передает УНН.

"Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности", - наголлосилы в посольстве.

Напомним, 6 июня суд вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк.

31 июля прошлого года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября 2018 стало известно о смерти Гандзюк, которая наступила после 3-х месяцев лечения.

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Источник: УНН
Теги: суд, США, Украина, посольство, приговор, Екатерина Гандзюк
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