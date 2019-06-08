Экс-посол США в Украине дал совет Зеленскому по Трампу

КИЕВ. 8 июня. УНН. Экс-посол США в Украине Джон Хербст дал несколько советов президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как говорить с лидером США Дональдом Трампом, а также другие советы по дипломатическому подходу 6-го украинского президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Голос Америки, которому бывший посол дал интервью.

Пробной пулей экс-посол считает заявление Владимира Зеленского о проведении референдума по вступлению в НАТО.

“Я знаю, что это спорный вопрос, но я верю, что это пробный шар. Он посмотрит, как это воспринимать, и вынесет решение”, — говорит Хербст, ныне директор Евразийского Центра Атлантического совета.

“Мне кажется, это поднимает более глубокий вопрос, а откуда происходят его политические взгляды. Или он сам придумал идею референдума? Услышал он от одного из своих советников? Это вопрос о формировании его мыслей. И конечно, идея референдума по НАТО опасна, ведь мы все знаем, что этот курс закреплен в украинской Конституции. Бросать этому вызов, особенно в информационном пространстве, на которой имеет большое влияние Россия, опасно”, — считает исследовательница Института изучения войны Наталья Бугаева.

Бугаева назвала три основных риска, которые связаны с приходом к власти Владимира Зеленского.

“Мы определили несколько уязвимых направлений, включая отсутствие команды, потенциальное отсутствие опыта, открывает возможности для противников, прежде всего, для России, которая, думаю, все еще находится в периоде оценки Зеленского. Они еще не перешли к этапу применения жестких методов воздействия. Во-вторых, мы все увидели возвращение деятелей эпохи Януковича, которых поощрили перспективы президентства Зеленского, не обязательно он лично. Наконец, я считаю, что парламентские выборы несут риск манипуляций со стороны России и пророссийских сил, чтобы в парламент попали более пророссийские настроенные депутаты ”.

“В случае смягчения Зеленским позиции по России, говорят эксперты, на Западе, в частности политики, с более мягкой позицией по Кремля, отреагируют ... с облегчением”, — пишут в издании.

“Некоторые, особенно в определенной части Европы, приветствовали бы такое развитие событий. Они тогда могли бы сказать, что нет никаких причин помогать Украине в борьбе с кремлевской агрессией. Это, я думаю, самая большая опасность. Не думаю, что Соединенные Штаты будут указывать Зеленскому не делать чего-то. Но думаю, что они будут демонстрировать ему последствия. Зеленский имеет право, как лидер страны принимать самостоятельные решения, но его друзья будут объяснять, какими могут быть последствия того или иного решения, особенно, когда это неправильное решение”, — говорит Джон Хербст, директор Евразийского Центра Атлантического совета.

Для укрепления отношений Украины с США Хербст советует Зеленскому наладить личные отношения с Дональдом Трампом.

“Для этого у него есть по крайней мере два преимущества. Во-первых, он явно очень успешный актер и успешный бизнесмен. И его успех основан на его способности читать людей. Это первое преимущество. Во-вторых, когда он придет к президенту Трампа, ему следует сказать, что он, как и президент Трамп, является по сути политическим неофитом, политическим аутсайдером. В них есть нечто общее”.

Важной задачей является также сформировать профессиональную команду в области национальной безопасности. До сих пор кадровые решения вызывают у экспертов смешанные чувства.

“Хотя мы не знаем, кто станет его министром обороны и министром иностранных дел, мы знаем нового председателя Совета национальной безопасности и обороны, мы знаем нового советника по внешней политике на Банковой. Данилюк и Пристайко — первоклассные специалисты. На наш взгляд, эти назначения являются правильными”, — говорит Хербст.

“Однако, мы также видим назначения многих друзей детства и бывших коллег из медийной компании в Администрации президента, в СБУ. И, наконец, есть пробелы”, — добавляет Бугаева.

Вашингтонские эксперты видят немало сфер, где США могли бы увеличить свою помощь Украине. Это военная, энергетическая, помощь в проведении реформ. А также — в давлении на Россию, чтобы та выполняла решения международных судов, и в частности освободила украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

“Я думаю, что администрация Трампа и Конгресс должны определить 24, по количеству моряков, очень близких к Путину людей, и сказать, что они не получат визу, и их имущество в США и Европе будет конфисковано, пока моряки будут в тюрьме. И эта цифра должна быть неограниченной, чтобы увеличивать количество людей под санкциями по количеству заключенных украинцев”, — предлагает дипломат.

“США на международном уровне могут, чтобы нарушения Россией международного права, включая Керченский инцидент, не были нормализованы, чтобы они не стали новой нормой в международной системе. США громко говорить на международном уровне, это не приемлемо”, — считает Бугаева.

Также эксперты советуют украинским чиновникам избегать участия в американской внутриполитической борьбе, чтобы поддержка Украины оставалась беспартийным вопросом, который находит отклик как среди республиканцев, так и демократов.

Напомним, Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах.