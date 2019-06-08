Украина проинформировала США относительно насущных потребностей ВМС в вооружении и военной технике

КИЕВ. 8 июня. УНН. На борту фрегата "Гетман Сагайдачный" состоялась встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко и старшего советника США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины господина Дональда Винтера. Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как сообщили в ВМС, встреча состоялась 7 июня.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития Военно-Морских Сил ВС Украины. Со стороны Соединенных Штатов Америки даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области, которые нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров.

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По завершению представители делегации США осмотрели новейшие катера ВМС ВС Украины среди которых были десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота.

Напомним, ВМС США и РФ обменялись обвинениями против друг друга после опасных маневров на море.