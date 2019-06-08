Регистрация | Вход |
USD: 26,80 0,0000  EUR: 30,19 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 08 июня 2019 11:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4740
Версия для печати

Украина проинформировала США относительно насущных потребностей ВМС в вооружении и военной технике

Украина проинформировала США относительно насущных потребностей ВМС в вооружении и военной технике

КИЕВ. 8 июня. УНН. На борту фрегата "Гетман Сагайдачный" состоялась встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко и старшего советника США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины господина Дональда Винтера. Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как сообщили в ВМС, встреча состоялась 7 июня.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития Военно-Морских Сил ВС Украины. Со стороны Соединенных Штатов Америки даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области, которые нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасательные операции и высадка спецгрупп: военные показали, как справляются с американскими катерами

По завершению представители делегации США осмотрели новейшие катера ВМС ВС Украины среди которых были десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота.

Напомним, ВМС США и РФ обменялись обвинениями против друг друга после опасных маневров на море.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, вооружение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.