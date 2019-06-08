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Кривонос: главная задача РФ - ослаблять позиции Украины на рынке вооружений

Кривонос: главная задача РФ - ослаблять позиции Украины на рынке вооружений

КИЕВ. 8 июня. УНН. Главной задачей Российской Федерации является ослабление позиций Украины на рынке оружия. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время открытой встречи в Музее истории Украины, передает корреспондент УНН.

"Главная задача РФ, ослабляя позиции "Укроборонпрома", постепенно вытеснять Украину с рынков продажи оружия, поскольку 70% продукции, которую производит "Укроборонпром", идет на экспорт", - отметил Кривонос.

По его словам, если украинские предприятия будут ориентированы на выпуск продукции только на внутренний рынок, они не будут столь успешны.

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"... за последние годы были потери позиций по Индии, по Африке. Главная задача - восстановить и удержать эти позиции", - добавил Кривонос.

По его мнению, вопрос реформирования "Укроборонпрома" - это не сокращение, а изменение формата его деятельности.

Напомним, в Госдепе США сообщили, что в 2005-2015 годах Россия контролировала 5% торговле оружием в мире.

Источник: УНН
Теги: Россия, оружие, Украина
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