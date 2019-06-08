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Парубий: межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности

Парубий: межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности

КИЕВ. 8 июня. УНН. Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на брифинге с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом и маршалом Сената Польши Станиславом Карчевский, передает УНН.

“Мы согласовали, что координация наших действий по вопросам безопасности является важной и актуальной, поскольку гибридные вызовы, стоящие перед нашими странами в обороне от российской агрессии, подобны и совместными: в частности, это информационная безопасность, это кибербезопасность, энергетическая безопасность, гуманитарная безопасность”, - отметил Парубий.

По его словам, сегодня безопасность — это не только оружие и танки — это очень широкий спектр вопросов.

Напомним, на этой сессии был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии 2025 и 2027 - стратегии плана Украина на пути к ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Литва, безопасность, Андрей Парубий
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