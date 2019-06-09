Премьер-министра Саксонии критикуют за призыв снять санкции c Москвы

КИЕВ. 9 июня. УНН. Немецкие политики критикуют призыв премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера снять санкции с России. "Россия является стратегически важным партнером, нам нужно прекратить санкции для лучших отношений", - написал саксонский премьер после встречи с российским президентом Владимиром Путиным во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который состоялся в пятницу, 7 июня. Кречмер также пригласил российского президента в Саксонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Саксонский премьер также добавил, что санкции являются "большой проблемой" для саксонской и восточногерманской экономики. На экономическом форуме также присутствовали министр экономики ФРГ Петер Альтмаер и председатель земельного правительства Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг.

Немецкие политики раскритиковали слова саксонского премьер-министра. "Федеральное правительство повторно заявляет, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока сохраняются причины их возникновения", - отметил в субботу, 8 июня, Петер Альтмаер.

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Слова Кречмера вредят интересам внешней политики ФРГ, считает председатель Мюнхенской конференции Ишингер. "Господин премьер-министр, есть ли у вас советник по внешней политике? Если да, немедленно освободите его", - написал он в Twitter.

В свою очередь статс-секретарь МИД Германии Михаэль Рот отметил, что отдельных немецких санкций против России нет, а есть только европейские. "Прежде всего, надо положить конец аннексии Крыма и войне в Донбассе", - написал он в Twitter.

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Напомним, что во время форума в Санкт-Петербурге Германия и Россия впервые за многие годы подписали совместный документ об усилении экономического сотрудничества. Он предусматривает, в частности, использование немецких технологий для повышения эффективности отдельных отраслей российской экономики, которые нуждаются в немедленной модернизации.

Санкции против России за ее агрессию в Украине были введены Евросоюзом в июле 2014 года сроком на один год, в марте 2015 года к их возможной отмене привязали к выполнение Москвой минских соглашений до конца 2015 года. Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, после этого ЕС неоднократно принимал решение о продлении санкций - каждый раз в полгода.

Как сообщал УНН, правительства России и Китая решили форсировать отказ от доллара США при расчетах в двусторонней торговле.