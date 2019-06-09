Регистрация | Вход |
USD: 26,80 0,0000  EUR: 30,19 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 09 июня 2019 03:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4215
Версия для печати

Администрация Трампа запретила американским посольствам вывешивать флаги ЛГБТ на флагштоках

Администрация Трампа запретила американским посольствам вывешивать флаги ЛГБТ на флагштоках

КИЕВ. 9 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа отвечает запретом на просьбу вывесить флаги ЛГБТ на флагштоках посольств Соединенных Штатов в связи с случаем месяца гордости ЛГБТ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News, которое приводит комментарии 3 дипломатов США.

С такой просьбой в Государственный департамент обратились несколько американских посольств — Германии, Израиля, Бразилии и Латвии.

Отмечается, что посольствам все же позволили размещать флаги в других местах на территории посольств, но не на флагштоках.

“Этот запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещаниям (президента США Дональда) Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом. При администрации (экс-президента США Барака) Обамы правительство предоставило разрешение посольствам за рубежом поднимать флаг гордости в июне”, — отмечает издание.

Как сообщал УНН, в рейтинге “Радужная Европа” по ситуации защиты прав ЛГБТ Украины заняла 35 место из 49.

Источник: УНН
Теги: США, ЛГБТ, посольство, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.