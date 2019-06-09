Белый дом санкционировал выпуск в Саудовской Аравии частей высокоточных бомб

КИЕВ. 9 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса санкционировала более 20 соглашений в области вооружений с арабскими странами, одна из которых предусматривает производство компанией Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.

Издание акцентирует внимание на том, что администрация США мотивировала свое решение ростом напряженности с Ираном. Это позволило Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать соглашения без согласия Конгресса. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг, а также демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом.

24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 сделок по продаже вооружений Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии на общую сумму в 8,1 млрд долларов для "сдерживания иранской агрессии". По данным газеты, в том числе речь идет о поставках Саудовской Аравии и ОАЭ 120 УАБ производства Raytheon, а также об обеспечении саудовских истребителей F-15, гаубиц, противотанковых установок и винтовок.

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Как объясняет газета, в Конгрессе США не знали о положении по производству систем управления и наведения для УАБ Paveway в Саудовской Аравии. Такое соглашение означает передачу важных для национальной безопасности США технологий и рабочих мест другом государстве, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа.

Согласно закону, Минобороны США должны сообщать в Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

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Напомним, Соединенные Штаты стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана.