В Палате представителей проведут слушания об отчете спецпрокурора Мюллера

КИЕВ. 9 июня. УНН. В ближайшее время в двух комитетах нижней палаты Конгресса — Комитете по разведке и в Юридическом комитете — пройдут слушания по поводу отчета Роберта Мюллера об итогах расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечает издание, сам Мюллер, который уже успел подать в отставку с поста спецпрокурора, не будет участвовать в слушаниях в Юридическом комитете, которые состоятся уже в ближайший понедельник.

Перед участниками слушаний под названием “Уроки отчета Мюллера: препятствование правосудию и другие преступления президента” выступят бывшие федеральные прокуроры и другие эксперты в области юриспруденции, в том числе Джон Дин — один из самых знаменитых свидетелей в расследовании “Уотергейт”, бывший советник тогдашнего президента Ричарда Никсона. В комитете говорят, что свидетели обсудят доказательства препятствования правосудию со стороны президента Трампа, представленные в отчете.

В среду в Комитете по разведке пройдут слушания под названием “Уроки отчета Мюллера”. В центре внимания на этот раз окажутся “выводы контрразведки”, сделанные на основе отчета спецпрокурора. Ни Мюллер, ни бывшие члены его команды в этих слушаниях участия также не примут. Вместо них показания конгрессменам дадут бывшие сотрудники Федерального бюро расследований Роберт Андерсон и Стефани Дуглас.

Роберт Мюллер ранее отказался давать показания в Конгрессе, объяснив это своим нежеланием стать заложником в чужих политических играх. Большинство демократов в Конгрессе, впрочем, полагают, что экс-спецпрокурор обязан публично объяснить, почему он пришел в своем отчете к тем или иным выводам. В руководстве партии сейчас обсуждается возможность принудительного вызова Мюллера в Конгресс для дачи показаний.

Действия президента Трампа, который, пользуясь привилегией исполнительной власти, запретил целому ряду свидетелей подчиняться требованиям Конгресса, побудили представителей либерального крыла Демократической партии усилить давление на спикера Нэнси Пелоси с целью начать процесс президентского импичмента.

Однако Пелоси отвергает такой подход, предпочитая применять в политической борьбе более осторожную тактику, в том числе, подавая иски против представителей Белого дома.

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Напомним, Мюллера обвинили в избирательности фактов в расследовании по Трампа.