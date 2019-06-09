Регистрация | Вход |
USD: 26,80 0,0000  EUR: 30,19 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 09 июня 2019 08:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4185
Версия для печати

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Казахстане в воскресенье, 9 июня, началось голосование на внеочередных выборах главы государства. Большинство избирательных участков в стране открылись в 7.00 утра (4.00 Киев) и закроются в 20.00 по местному времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В окончательный список вошли 7 кандидатов, среди которых — исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садибек Тугела и представитель агросектора Толеутай Рахимбек.

Президента республики избирается на пять лет при всеобщего прямого голосования. Глава государства имеет право занимать свой пост не более двух сроков подряд. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур. В нем могут принимать участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время мероприятий к 9 мая в Казахстане заблокировали сайты и соцсети, задержали активистов

Напомним, Нурсултан Назарбаев остался председателем партии “Нур Отан”. 9 апреля в главы республики Касым-Жомарт Токаев назвал дату проведения досрочных выборов президента Казахстана. Токаев получил полномочия главы государства в середине марта — после заявления Нурсултана Назарбаева о своем решении уйти в отставку. При этом Назарбаев остался на посту председателя Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии “Нур Отан”. В частности, на этих выборах в Казахстане — женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты.

Источник: УНН
Теги: выборы, Казахстан, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.