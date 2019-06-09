В России рассказали, при каких условиях заплатят взнос в Совет Европы

КИЕВ. 9 июня. УНН. Взнос России в бюджет Совета Европы будет уплачен после полного восстановления прав делегации РФ в Парламентской ассамблее организации. Об этом заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-спикер нижней палаты парламента РФ Александр Жуков, передает УНН.

"Россия должна быть восстановлена полностью в правах, и тогда все вопросы, в том числе финансовые, будут решены", - сказал парламентарий.

В связи с этим он указал на "определенные позитивные сигналы", которые исходят от ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса после аннексии Крыма Россией.

Ранее на этой неделе регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, который усложняет список санкций процедуру против Российской Федерации. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

Министерство иностранных дел Украины позже заявило, что откорректирует отношение к Парламентской Ассамблеи Совета Европы после того, как туда вернут Россию.