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В Молдове активист с плакатом в поддержку Сенцова преградил путь автомобилю посла России

В Молдове активист с плакатом в поддержку Сенцова преградил путь автомобилю посла России

КИЕВ. 9 июня. УНН. В воскресенье в Молдове местный активист Ваан Мартиросян перекрыл путь автомобилю посла России с плакатом с требованием освобождения удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится на странице в Facebook акции #SaveOlegSentsov, передает УНН.

"Во время визита посла Российской Федерации в парламент Молдовы активист Ваан Мартиросян преградил путь автомобиля посла и еще раз напомнил об Олеге Сенцове, других политзаключенных и пленных моряках", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Отказываясь от пищи, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дня - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Как сообщал УНН, Сенцов написал новый роман в российской колонии.

Источник: УНН
Теги: Олег Сенцов
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