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СБУ: усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову

СБУ: усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову

КИЕВ. 10 июня. УНН. Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Республике Молдова, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова", - говорится в заявлении спецслужбы.

В рамках партнерских отношений, как отмечается, СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе.

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, на данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации", - добавили в Службе безопасности.

Напомним, накануне СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове.

Как сообщал УНН, в Молдове произошел политический кризис. Так, недавно конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства и временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент страны пройдут 6 сентября.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина, Молдова
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