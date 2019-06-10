В ВСУ разъяснили, как военным избираться в парламент

КИЕВ. 10 июня. УНН. Военнослужащие в Украине, согласно закону, не могут быть членами какой-либо партии, впрочем, имеют право баллотироваться и быть избранными в местные советы и парламент. Об этом сообщила юридическая служба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает УНН.

В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие - граждане Украины, которые проходят службу на территории Украины, могут быть избранными в соответствующие местные советы и другие выборные государственные органы в соответствии с Конституцией Украины. При этом военным, которые баллотируются кандидатами в народные депутаты, депутаты местных советов, их командиры (начальники) должны создавать надлежащие условия для осуществления этого права, указали в юрслужбе.

Как отмечается, в соответствии с ЗУ "О выборах народных депутатов Украины", кандидатам в депутаты запрещается использовать для проведения предвыборной агитации служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие объекты и ресурсы по месту работы, служебные или производственные совещания, собрания коллектива, а также привлекать для предвыборной агитации или использовать для любой работы, связанной с проведением предвыборной агитации подчиненный личный состав. Также кандидат в депутаты во время избирательного процесса не может быть уволен с работы по инициативе командира воинской части (формирования). Кандидат в депутаты без его согласия не может быть переведен на другую работу, направлен в командировку.

Также указано, что в соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие не могут быть членами каких-либо политических партий или организаций или движений. В соответствии со статьей 6 ЗУ "О политических партиях в Украинеˮ членами политических партий не могут быть военнослужащие. На время пребывания на военной службе члены политической партии приостанавливают членство в этой партии.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов по обеспечению избирательных прав военнослужащих. Сейчас на сайте ВР уже доступен текст документа.