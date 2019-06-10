Зеркаль рассказала о затягивании рассмотрения "большого дела Украины против России"

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российская сторона рассмотрением спора о юрисдикции Арбитражного трибунала в Гааге затягивает судебный процесс. Об этом сообщила агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам после слушаний, передает УНН.

"Сегодня мы начали рассмотрение дела в арбитражном трибунале, который касается так называемого "большого дела Украины против России" в отношении суверенного государства в Черном и Азовском море и в Керченском проливе. Слушания, которые происходят сегодня - это слушания по юрисдикционных вопросах, то есть о том, имеет ли этот суд юрисдикцию рассматривать дело, которое возбудила Украина против РФ. РФ таким образом также затягивает процесс, не давая нам и Трибуналу перейти к делу по существу", - сказала Зеркаль.



По ее словам, уже более года назад Украина представила свой меморандум, в котором изложили все нарушения РФ, которые украинская сторона видит в Черном, Азовском море, в Керченском проливе. В ноябре Украина сообщила об ухудшении спора в связи с остановкой навигации в Керченском проливе, инцидентом, который произошел с нашими моряками и военными кораблями.



"После этого мы сегодня снова слышим о том, что на самом деле это дело, учитывая позицию РФ не о море, а о Крыме, не соответствует действительности, поскольку мы говорим, что наше дело - о применении и интерпретации именно морской конвенции, у нас нет вопрос о принадлежности Крыма, потому что Крым - это часть Украины", - заявила агент Украины.



Она подчеркнула также, что украинские дипломаты перед трибуналом не ставят вопрос, какой статус имеют Азовское море или Керченский пролив, поскольку им также понятно.



"Россия уже представила свои замечания относительно того, что они считают, что Крым "изменил принадлежность" в 2014 году после того, как был проведен так называемый референдум, который они считают достаточным основанием для получения независимости Крыма от Украины и после того, как они приняли Крым в свой состав. Кроме того, были представлены уже возражения относительно того, что вся активность в Черном и Азовском морях является военной активностью с точки зрения РФ, поэтому она не подпадает под действие этой конвенции", - добавила она.



Напомним, сегодня суд в Гааге начал слушания по делу Украины против РФ по морскому праву.