Полозов обсудил с Климкиным и Лищиной дело украинских моряков

КИЕВ. 10 июня. УНН. Адвокат удерживаемых в России 24 военнопленных украинских моряков Николай Полозов в понедельник встретился с главой МИД Украины Павел Климкин заместителем министра юстиции Украины Иваном Лищиной. Об этом Полозов сообщил на своей странице в Twitter, передаёт УНН.

"Сегодня состоялась рабочая встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Обсудили дело военнопленных украинских моряков и ряд других вопросов", - написал Полозов.



Кроме того, по словам адвоката, он так же провёл встречу с заместителем министра юстиции Украины Иваном Лищиной.



"Обсуждали дело военнопленных украинских моряков", - добавил он.



Напомним, ранее Полозов сообщил, что в России проходит новый этап следственных действий в отношении украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Всего действия уже были проведены в отношении 11 моряков.



Как сообщал УНН, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть в Украину захваченные суда.



25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.