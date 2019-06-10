В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об альтернативных источниках энергии

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект Президента Украины Владимира Зеленского по альтернативным источникам энергии, сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, сегодня, 10 июня, в ВР зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" №10375.

Пока что текст законопроекта отсутствует на сайте.

Как сообщал УНН, в апреле Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Народные депутаты во время заседания ВР после рассмотрения поправок одобрили законопроект о альтернативной энергии.

В мае Рада отклонила все постановления, которые блокировали подписание закона о альтернативной энергии.