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Администрация Президента в КСУ завтра будет доказывать отсутствие коалиции в Раде

Администрация Президента в КСУ завтра будет доказывать отсутствие коалиции в Раде

КИЕВ. 10 июня. УНН. Фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа Главы государства о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщил представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Президент совершенно однозначно применил свое право (на роспуск Верховной Рады - ред.) на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых оснований и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Во-вторых, мы докажем в суде, что коалиция существовала не только де-юре, формально, но и фактически - она не выполняла свои конституционные полномочия, закрепленные за ней Конституцией", - отметил Вениславский.

По его словам, факт отсутствия коалиции в парламенте по состоянию на 21 мая 2019 года, когда Зеленский издал указ о роспуске Рады, является бесспорным. Вениславский отметил, что она прекратила существование еще в 2016 году, когда о своем выходе из коалиции заявили Радикальная партия, "Объединение "Самопомич" и ВО "Батькивщина". Причем после того новая коалиция так и не была создана, заявил он.

При этом он добавил, что в КСУ нет никаких правовых оснований, чтобы ставить под сомнение конституционность указа Президента. "Нет и быть не может", - добавил Вениславский.

КСУ 11 июня рассмотрит дело в отношении конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Напомним, 24 мая в КСУ поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Источник: УНН
Теги: ВР, указы, КСУ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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