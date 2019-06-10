Украина проводит международные консультации по ситуации в Молдове - АП

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украина проводит консультации с международными партнерами по ситуации в Молдове, после завершения которых будет обнародована позиция Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сейчас идут консультации для того, чтобы понять дальнейшие наши шаги как дипломатические - однако Министерство иностранных дел уже показало, что мы готовы поддерживать Молдову, потому что Молдова является для нас очень ценным партнером, особенно когда речь идет о том, что у нас общие евроинтеграционные шаги", - отметила Мендель.

По ее словам, сейчас украинская сторона уже усилила меры по проверке граждан, пересекающих украинских границу с Молдовой - в частности тех, которые "имеют признаки людей настроенных радикально".

При этом она добавила, что заявление АП появится уже после консультаций с международными партнерами, в частности с Евросоюзом.

Напомним, по всему участку украинско-молдавской границы усилена охрана.