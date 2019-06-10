У Президента прокомментировали открытие Генпрокуратурой дел против Кучмы

КИЕВ. 10 июня. УНН. Администрации Президента Украины не понятны мотивы Генерального прокурора Украины Юрия Луценко при нарушении трех уголовных производств против руководителя трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы не понимаем, какими основаниями руководствовался Генеральный прокурор, когда открывал эти дела, потому что в прошлый раз на нашем брифинге глава украинской делегации ТКГ объяснил подробно все вопросы и по экономической блокаде на Донбассе, и по обстрелах в ответ", - отметила Мендель.



По ее словам, АПУ, с другой стороны, удивлена отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые уже дважды ездили в страну-агрессор, где встречались с представителями власти России. "Нет никаких правовых решений по этому поводу", - отметила пресс-секретарь главы государства.



Напомним, в Генеральной прокуратуре 7 мая были зарегистрированы три уголовных производства по результатам заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы относительно Донбасса.