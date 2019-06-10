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ГПУ четыре месяца ожидает от СБУ выводов экспертизы о вероятной госизмене Медведчука

ГПУ четыре месяца ожидает от СБУ выводов экспертизы о вероятной госизмене Медведчука

КИЕВ. 10 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины четыре месяца ждет от Службы безопасности Украины выводов экспертизы о вероятной государственной измене Виктора Медведчука. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем Генпрокурор уже напомнил и. о. председателя СБУ И. Баканову в официальном письме. Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора - конечно, возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве", - пояснила Сарган.

Без такого закона, по словам Сарган, ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади не могут служить основанием для регистрации уголовного производства.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении Президента Украины", - написала Сарган.

Это, по ее словам, в полной мере касается дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука.

Напомним, по словам пресс-секретаря Президента Юлии Мендель, АП удивлена отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком страны-агрессора, где они встречались с представителями власти России.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, СБУ, ГПУ, Администрация президента
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