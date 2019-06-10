Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 95 кандидатов в нардепы

КИЕВ. 10 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10 июня зарегистрировала 95 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

Так, сегодня Комиссия зарегистрировала 31 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 29, выдвинутых политическими партиями - 2.

"Всего по состоянию на 10 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 88, выдвинутых политическими партиями - 7", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, зарегистрированы доверенные лица некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК зарегистрировала 43 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы.

Также напомним, что 7 июня ЦИК зарегистрировала первую пятерку кандидатов от политических партий.

Напомним, ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии.