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В Минфине заявили о готовности разместить новые еврооблигации

В Минфине заявили о готовности разместить новые еврооблигации

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украина разместит новые еврооблигации на 7 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

"Мы с Аллой Данильчук, женская часть нашей TeamUkraine тоже идем, вернее летим на встрече с инвесторами. 4 дня, 4 города (Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан), где вместе с Юрием Буцей, Максимом Нефедовым, Натальей Волковский, Полиной Яровой поговорим о новых 7-летних евробондах (и этот раз они в евро)", - написала Маркарова.

Напомним, Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, сумма платежа более 1 млрд долларов.

Как сообщал УНН, Украина разместила евробонды на 350 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: экономика, Минфин, евробонды

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
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