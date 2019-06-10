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Денисова обратилась к Москальковой из-за волны задержаний в Крыму

Денисова обратилась к Москальковой из-за волны задержаний в Крыму

КИЕВ. 10 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к коллеге в Российской Федерации Татьяне Москальковой из-за задержания крымских татар в аннексированном Крыму российскими силовиками. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Утром в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины .... Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - сообщила она.

Как сообщал УНН, утром 10 июня в аннексированном Россией Крыму силовики устроили очередные обыски у местных жителей и задержали восемь крымских татар.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, обыск, Украина, Людмила Денисова
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