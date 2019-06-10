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Климкин: перспектива российского плацдарма в Молдове создаст угрозу для украинского юга

Климкин: перспектива российского плацдарма в Молдове создаст угрозу для украинского юга

Павел Климкин

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украине очень нужна европейская демократическая Молдова. Перспектива создания там нового российского плацдарма будет создавать угрозу для украинского юга. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим .... Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - написал министр.

Он отметил, что во вторник в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте.

"Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности", - добавил он.

Напомним, ранее в МИД заявили, что в Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Павел Климкин, политика

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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