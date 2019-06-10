Регистрация | Вход |
USD: 26,60 -0,1994  EUR: 29,98 -0,2060 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 10 июня 2019 19:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За месяц к ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
За месяц к ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11055
Версия для печати

Администрацию Президента могут переместить в Украинский дом

Администрацию Президента могут переместить в Украинский дом

КИЕВ. 10 июня. УНН. Администрацию Президента могут переместить в Украинский дом, расположенный в центре Киева. Об этом сообщила в Facebook журналист, искусствовед, сотрудница Музея истории города Киева Екатерина Липа, передает УНН.

"Зезидент хочет переместить свою администрацию в Украинский дом. При чем, забрать этажа Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить... Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировки, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет через пару дней", - написала Липа.

Напомним, заместитель главы Администрации Президента Украины Юрий Костюк рассказал, что в Администрации Президента до сих пор ищут новый офис для переезда с Банковой в Киеве.

Ранее Зеленский жаловался на неудобное президентское кресло.

Источник: УНН
Теги: Киев, Администрация президента
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.