КИЕВ. 10 июня. УНН. Администрацию Президента могут переместить в Украинский дом, расположенный в центре Киева. Об этом сообщила в Facebook журналист, искусствовед, сотрудница Музея истории города Киева Екатерина Липа, передает УНН.

"Зезидент хочет переместить свою администрацию в Украинский дом. При чем, забрать этажа Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить... Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировки, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет через пару дней", - написала Липа.

Напомним, заместитель главы Администрации Президента Украины Юрий Костюк рассказал, что в Администрации Президента до сих пор ищут новый офис для переезда с Банковой в Киеве.

Ранее Зеленский жаловался на неудобное президентское кресло.